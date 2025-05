Domotek Volley, Pellegrino: “città ha riscoperto la passione per la pallavolo”

StrettoWeb

“Una favola sportiva“: così Valeria Pellegrino, dirigente della Domotek Volley Reggio Calabria, definisce la stagione appena conclusa. In un’intervista ricca di emozioni. La dirigente ha ripercorso i momenti più significativi di un’annata che ha riportato la pallavolo al centro dell’attenzione nella città dello Stretto. “Ho vissuto una bellissima stagione, condivisa con tutti coloro che hanno fatto parte di questa meravigliosa realtà“, esordisce Valeria con gli occhi che brillano di entusiasmo.

“Portare in alto i colori della Domotek è stato come indossare i colori di una città che aveva bisogno di raccontare bellezza, successo ed entusiasmo. La domenica al PalaCalafiore era diventato un appuntamento irrinunciabile“. Ripercorrendo gli inizi della stagione, Valeria ammette: “Nel precampionato ero fiduciosa, ma non avrei mai immaginato tutto questo. Entrare in contatto con Antonio Polimeni e Marco Martino è stata una fortuna. Fin da subito ho capito di essere nel posto giusto, circondata da persone speciali in un ambiente sereno che mi ha permesso di esprimere al meglio la mia personalità“.

Con orgoglio parla del riconoscimento al fratello Cesare, (Oggi Direttore Sportivo del Club) il San Giorgio d’Oro, Anassilaos: “Ho vissuto tutta la sua carriera, dalle prime partite ai successi internazionali. Questo premio è meritato sia per l’uomo che per il professionista che è sempre stato“. Sul futuro è determinata: “I 4.200 spettatori sono uno stimolo, ma dobbiamo fare ancora meglio. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione per arrivare al prossimo campionato con la stessa grinta“.

Un plauso speciale va a Marco Martino: “Il suo lavoro con le scuole ha portato intere famiglie al PalaCalafiore. Abbiamo gettato semi importanti per far crescere una generazione appassionata di sport e dei suoi valori“.

Valeria chiude con un sorriso: “Con le mie compagne dirigenti (Patrizia Pratticò e Palma Spataro) formiamo un trio affiatato. Le quote rosa in Domotek si fanno valere!“. Un messaggio chiaro: la pallavolo reggina ha trovato nuova energia e non intende fermarsi.

