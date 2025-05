Domotek Volley, il futuro amaranto brilla nelle giovanili

StrettoWeb

Mentre i tifosi attendono con ansia il ritorno in campo della Domotek, ricordando il grande spettacolo offerto in campo e fuori, il vivaio amaranto regala già le prime gioie in questa stagione all’insegna della crescita e dello sviluppo. Da quest’anno è partito ufficialmente il percorso giovanile amaranto, un progetto ambizioso che punta a costruire solide basi per il futuro. I primi risultati non si sono fatti attendere:

Nella categoria Volley S3 di 1° livello misto, dopo la vittoria del primo concentramento a Melito Porto Salvo del 13 aprile che ha consentito l’accesso alla finale territoriale, è arrivata una bellissima notizia. I giovani atleti oggi si sono classificati secondi in provincia accedendo così alle Finali regionali, cedendo solo alla prima classificata New Fides Volley Campo Calabro. Applausi per Domenico D’Agostino, Beatrice Repaci, Michele Errigo e Teresa Shinobu De Benedetto.

I ragazzi della SportSpecialist sono seguiti dagli allenatori Nuccio Vitetta e Mirko Munafò, che stanno lavorando con passione per far emergere i talenti del territorio, al primo anno di attività parteciperanno alla Finale Regionale in programma il 28 maggio. La società ringrazia profondamente i genitori dei piccoli pallavolisti per la passione ed il grande coinvolgimento.

La società amaranto desidera infine ringraziare la New Fides Volley Campo Calabro per l’ottima organizzazione della finale territoriale ed il Comitato Territoriale FIPAV per il supporto costante alle attività giovanili e la promozione del volley su tutto il territorio.

Inoltre, una nuova importante sfida è in programma già domani: al Copri-Scopri di Pentimele si giocheranno infatti le Finali Territoriali del Volley S3 di 2° livello sia misto che maschile (fino ai 12 anni), con la squadra maschile che è anche già sicura dell’accesso alla Finale Regionale del 21 maggio, a prescindere dal risultato di domani. Un’ulteriore occasione per i giovani atleti reggini di mettersi alla prova e continuare il percorso di crescita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.