Domotek Volley, Chiodo: “stagione straordinaria! Reggio ha voglia di pallavolo, facciamola sognare”

Una stagione indimenticabile, un progetto vincente e una passione che ha contagiato migliaia di tifosi. La Domotek Volley Reggio Calabria ha chiuso il suo campionato da neopromossa a un passo dalla finale per la A2, lasciando sul campo emozioni, record di presenze e una comunità sportiva più unita che mai. A raccontare questa avventura è Antonello Chiodo, dirigente dell’area commerciale, protagonista nella costruzione di una rete di oltre 60 sponsor e di un modello di sinergie unico nel territorio.

Che stagione è stata? “Stupenda! Per me era il primo anno attivo in campionato – racconta Chiodo –. Antonio Polimeni mi ha invitato a far parte del progetto nell’area commerciale, creando connessioni tra i partner. È stato fantastico: da neopromossa, arrivare vicinissimi alla finale, con oltre 60 sponsor al seguito, è un risultato incredibile. Ma il vero valore? Aver costruito una sinergia tra aziende che ora collaborano tra loro, crescendo insieme“.

Uno dei momenti più emozionanti? La folla oceanica al PalaCalafiore, con oltre 4.000 persone in un giorno infrasettimanale. “Lo ripeto: non c’erano le scuole, altrimenti il palazzo sarebbe esploso! – sottolinea Chiodo –. Questo ci responsabilizza: Reggio Calabria ha una voglia matta di pallavolo. Abbiamo visto bambini estasiati, caccia di autografi, giocatori venuti dal Nord Italia innamorarsi di questa terra… Persino cartelli con scritto “Kevin sei bellissimo”! (dedicato a Kevin Lamp, l’americano del gruppo) È stato uno spettacolo dentro e fuori dal campo“.

Ora si guarda al domani con ambizione. “Paghiamo lo scotto del noviziato, ma l’anno prossimo faremo ancora meglio – promette Chiodo –. Coinvolgeremo più famiglie, scuole e bambini. È stata una scintilla: questa città ha ancora tanto da esprimere. Dobbiamo solo tenere lontane le negatività e continuare a regalare sogni“.

La Domotek Volley ha acceso un fuoco. Ora, il compito è mantenerlo vivo.

