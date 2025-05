Come un condizionatore può salvare la vita di un anziano. E a Reggio Calabria c’è uno sconto speciale

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, qualche pioggia improvvisa ha regalato qualche settimana in più di sollievo ai reggini. Da qui in avanti però, davanti c’è solo l’estate. A queste latitudini siamo abituati al caldo afoso, torrido, dell’estate in riva allo Stretto. Eppure, l’arrivo delle alte temperature, per quanto sia prevedibile, ha comunque un effetto da non trascurare su tutta la popolazione. In particolare sugli anziani. Fortunatamente, è possibile adottare una soluzione casalinga per aiutare anche genitori, nonni e parenti di una certa età a fronteggiare al meglio il caldo.

La promozione di Domotek S.r.l.: sconto sui condizionatori per gli over 65

Domotek S.r.l., azienda reggina e regina nel campo dell’energia pulita, ha sempre a cuore la salute dei reggini, in particolare degli anziani e delle categorie più fragili. È per questo che annualmente lancia una promozione per agevolare l’acquisto di condizionatori con uno sconto speciale dedicato solo ed esclusivamente agli anziani. È già attiva la possibilità di usufruire di una detrazione importante per tutti gli over 65, sull’acquisto di un condizionatore Daikin. I clienti in questione avranno anche una corsia preferenziale relativa all’installazione dell’apparecchio.

Il caldo e gli effetti sull’organismo: perché gli anziani sono più a rischio

La promozione Domotek nasce dalla necessità di andare incontro alle difficoltà che un anziano può riscontrare con l’arrivo del caldo. Dal punto di vista medico, le alte temperature possono alterare l’equilibrio termico dell’organismo. Negli anziani, il sistema di termoregolazione è fisiologicamente meno efficiente: la percezione della sete si riduce, la sudorazione può essere compromessa, e la risposta vascolare rallentata. Questo rende più difficile dissipare il calore corporeo, aumentando il rischio di disidratazione, colpi di calore, scompensi cardiaci e aggravamenti di patologie croniche preesistenti.

Secondo dati dell’Istituto Superiore di Sanità, durante le ondate di calore il tasso di mortalità nella popolazione over 75 può aumentare anche del 20%. Le persone che vivono da sole, con malattie neurodegenerative o in condizioni di disagio economico sono le più colpite.

Le principali conseguenze sanitarie legate al caldo eccessivo includono:

Colpo di calore : una condizione potenzialmente letale in cui la temperatura corporea supera i 40°C.

: una condizione potenzialmente letale in cui la temperatura corporea supera i 40°C. Disidratazione : può portare a squilibri elettrolitici, confusione mentale, vertigini e cadute.

: può portare a squilibri elettrolitici, confusione mentale, vertigini e cadute. Ipotensione e svenimenti : causati dalla vasodilatazione e dalla perdita di liquidi.

: causati dalla vasodilatazione e dalla perdita di liquidi. Aggravamento di patologie croniche: come broncopneumopatie, cardiopatie e diabete.

L’installazione di un condizionatore d’aria può fare la differenza, soprattutto per chi vive in abitazioni esposte al sole o in zone urbane dove si verifica l’effetto “isola di calore”. Studi scientifici hanno dimostrato che un ambiente mantenuto sotto i 26°C può ridurre sensibilmente il rischio di malori legati al calore. Come sottolineano gli esperti di Domotek, tuttavia, è importante utilizzare il condizionatore con criterio: mantenere una temperatura costante, evitare sbalzi termici e garantire una corretta ventilazione degli ambienti.

Per avere ulteriori informazioni sulla promozione in atto basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.

