Un dolce gesto per la Festa della Mamma: anche a Reggio Calabria tornano i biscotti solidali Telethon

StrettoWeb

Ultimi giorni per acquistare i deliziosi biscotti Telethon e sostenere la ricerca scientifica! In occasione della Festa della Mamma, puoi fare un regalo speciale e solidale: i biscotti preparati per la campagna di raccolta fondi della Fondazione Telethon. Il ricavato contribuirà a finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Un piccolo contributo per un grande obiettivo, e un modo dolcissimo per dire “grazie” alla propria mamma.

Come acquistarli?

Contatta la volontaria Eliana su WhatsApp al numero 320 8872234 per prenotare i tuoi biscotti. Ritiro previsto alla rotonda della Chiesa di S. Paolo.

Affrettati: sono gli ultimi giorni per partecipare a questa iniziativa di cuore. Un dono che vale doppio: per chi lo riceve e per chi, grazie a te, potrà sperare nella ricerca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.