Disservizi idrici a Messina, attivo il servizio autobotti | INFO

Amam Messina informa la cittadinanza che “nella giornata di oggi, venerdì 23 maggio 2025, a causa di un intervento manutentivo urgente sul serbatoio a servizio del villaggio, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica nella zona di Galati Santa Lucia e nelle aree limitrofe. Per limitare i disagi, il servizio autobotti sarà attivo per tutta la giornata, con mezzi dislocati nei punti strategici del territorio”.

“Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione.

Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711; Numero Verde: 800 085584″, conclude Amam.