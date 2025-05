Disservizi idrici a Messina, Coletta: “soldi PNRR ci sono, vanno spesi meglio dall’Amministrazione”

StrettoWeb

“A prescindere dai ripetuti guasti che stanno interessando gli acquedotti cittadini, si rilevano ormai da tempo problemi di erogazione idrica, sempre nelle stesse zone della città, sin dai distacchi del novembre 2023, quando la condotta del Fiumefreddo venne interessata da lavori di “efficientamento”. E meno male che questi interventi, avrebbero realizzato il sogno di “acqua H24”. Invece la situazione attuale e siamo ancora a maggio, risulta molto critica. Alcune zone risentono non ricevono acqua per giorni e quando viene erogata, spesso con pressioni così basse che non superano 1 atmosfera, quindi che non riuscendo a raggiungere i piani alti, men che meno le terrazze dove sono collocati i serbatori“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Renato Coletta, Consigliere IV Circoscrizione del Comune di Messina.

“Questa settimana sono stati registrati gravi disservizi idrici, alcuni riconducibili ai guasti alla condotta del Fiumefreddo, ma altri che lasciano presagire un’estate drammatica, se non verranno realizzati interventi mirati alle reti idriche locali. – continua Coletta – Di seguito riporto solo alcune segnalazioni ricevute ieri e oggi uno maggio:

Castanea da ieri senz’acqua, ripresa erogazione stamattina;

Pace, via Consolare Pompea zona civico 1061 ieri senz’acqua. Oggi ripresa erogazione;

Pace (contrada Altoloco) Via panoramica n. 2725 da martedì senz’acqua;

Viale Regina Margherita 61 (Cpl Casa nel Parco ex Parco Marullo), da 4 giorni servito da autobotti private;

Via delle Mura erogazione assente da 4 giorni;

Via Cappellini da 2 giorni senz’acqua. Oggi è in erogazione;

Via Ogliastro da 2-4 giorni senz’acqua. Ripresa erogazione ieri ed in altre zone solo oggi;

Via Cola Camuglia e Lanzetta continuano ad avere problemi di erogazione assente o con bassa pressione. Oggi è stata ripristinata l’erogazione dopo 3-4 giorni.

Montepiselli (Contrada Vignazze-Fondo Miceli) da circa un mese erogazione ridotta e con bassa pressione”.

“Mi segnalano anche come sia quasi impossibile contattare telefonicamente Amam per segnalare disservizi o richiedere autobotti, probabilmente a causa di pochi operatori. – aggiunge Coletta – Inoltre gli utenti vengono sottoposti a farraginose interviste che inevitabilmente allungano i tempi di risposta. Per non parlare delle richieste di autobotte, di cui oltre il 50% risultano inevase. Il servizio va assolutamente rivisto incrementando gli operatori, l’arco orario in cui è attivo il servizio, riducendo la durata delle interviste e garantendo date e orari certi di arrivo dell’autobotte.

Segnalo che, a seguito di una mia specifica richiesta inoltra al Sindaco e al presidente Amam il 9 agosto 2024 (allegata), sono stati recentemente effettuati sopralluoghi in via Delle Mura, ovviamente senza notiziarmi o coinvolgermi, per effettuare la modifica alla rete idrica della zona, che risolverebbe i cronici problemi di erogazione idrica. Sempre su mia richiesta, nel 2024 era stata positivamente effettuata la stessa modifica al Cpl Ilena di via delle Mura, tant’è che da allora non ha avuto più problemi.

In ultimo devo rilevare con rammarico che l’intervento di sostituzione della linea idrica terziaria( di prossimità) del quartiere Lombardo, non abbia risolto significativamente i problemi di bassa pressione del quartiere Lombardo. È incomprensibile come si sprechino risorse del PNRR, tralasciando di intervenire prioritariamente nelle condotte principali (primarie e secondarie), dove certamente si annidano le maggiori perdite idriche cittadine. Mi auguro che chi sta sovrintendendo questi lavori, si concentri invece sulle condotte dove certamente si registrano la maggiore percentuale di perdite.”, conclude.

