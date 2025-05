Il discorso del nuovo Papa: “la pace sia con tutti voi. Aiutateci a costruire ponti”

StrettoWeb

“La pace sia con tutti voi”. Questo le prime parole pronunciate dal nuovo Papa Leone XIV, eletto oggi alla quarta votazione del Conclave. “Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie e tutte le persone, la pace sia con voi”, ha proseguito papa Prevost nel suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni. “Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l’incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace”, ha continuato Papa Prevost che ha ricordato più volte Papa Francesco.

12 gli applausi al discorso del nuovo Papa

Sono stati una dozzina gli applausi tributati da piazza San Pietro al primo discorso di Papa Leone XIV. Il primo dopo le prime, poche parole: “La pace sia con voi“. Poi, fra gli altri, gli applausi sono scattati anche all’appello all’Unione, nel ricordo di Francesco, quando ha ricordato di essere un “figlio di Sant’Agostino”, al momento del saluto della Chiesa di Roma e quando, a sorpresa, ha iniziato a parlare in spagnolo. Nel finale, applausi anche alla supplica alla Madonna di Pompei, all’Ave Maria e dopo l’impartizione dell’indulgenza plenaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.