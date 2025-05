Digitalizzati oltre 12 mila beni legati al santuario dell’antica Rhegion: al MArRC l’illustrazione dei lavori

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria invita la stampa alla presentazione dei risultati del primo cantiere di digitalizzazione del patrimonio culturale, realizzato nell’ambito del PNRR e coordinato dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library del Ministero della Cultura nell’ambito. Il punto stampa è previsto per martedì 27 maggio alle ore 10.30, nella Sala Conferenze del MArRC, dove saranno illustrati i lavori conclusivi del progetto che ha portato alla digitalizzazione di oltre 12.000 beni museali in gran parte legati al santuario dell’antica Rhegion e al coordinamento del cluster regionale che coinvolge altri musei archeologici calabresi. Saranno inoltre anticipati i contenuti del secondo cantiere in corso, dedicato all’imponente archivio fotografico del Museo.

Le operazioni di digitalizzazione, affidate al Consorzio Maggioli, sono portate avanti da Sinapsys – Società del Gruppo Maggioli – e da Maggioli Cultura e Turismo. Le attività sono finanziate con il Sub-investimento M1C3 1.1.5 – “Digitalizzazione del patrimonio culturale” e rientrano tra le azioni strategiche delineate nel Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), che costituisce la visione strategica con la quale il Ministero intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026, rivolgendosi in prima istanza ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli istituti centrali e ai luoghi della cultura statali che possiedono, tutelano, gestiscono e valorizzano beni culturali.