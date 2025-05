Dierre in finale Playoff, Trinca: “Ala o Comiso? Siamo pronti per chiunque”

StrettoWeb

Sudore, grinta e tanta determinazione. Alessandro Trinca è stato uno degli assoluti protagonisti della vittoria della Dierre contro il Gela Basket nella Gara-2 delle semifinali Playoff, un successo che vale la qualificazione alla finale di Serie C. A fine partita, l’ala forte ha raccontato le emozioni di una serata indimenticabile. “È stata una bella partita, una di quelle che senti tantissimo quando vesti questi colori“, esordisce Trinca. “All’inizio abbiamo sofferto, soprattutto per il loro pressing fisico. Io personalmente ho avuto le mani addosso, ma siamo stati bravi a non farci trascinare sotto e a rimanere concentrati. Poi, nel finale, sono entrati i tiri decisivi, quelli che ci hanno permesso di controllare la gara. Anche i tiri liberi finali sono stati fondamentali: non abbiamo avuto problemi e ce la siamo portata a casa“.

Alla domanda se avrebbe mai scommesso su questa finale all’inizio della stagione, Trinca risponde con sincerità: “No, no… però conoscendo il gruppo e le qualità dei giocatori, sapevamo che potevamo puntare in alto. Si vedeva già prima: c’è sempre stata la convinzione che potessimo fare qualcosa di importante“.

Uno dei fattori chiave della vittoria è stato il pacchetto lunghi della Dierre, sempre più coeso e determinante. “Siamo in tanti, tutti con caratteristiche diverse, ma tutti pronti a dare il massimo. Abbiamo lottato come non mai. Poi contro Musikic, che è un giocatore fuori categoria in questo campionato, difficile da contenere. Ci abbiamo provato e, secondo me, l’abbiamo limitato abbastanza bene“.

Sulla possibile avversaria in finale, Trinca non ha preferenze: “Alfa o Comiso? Non importa, chi arriva arriva. Il coach ci ha detto che adesso ci aspetta un po’ di riposo… e forse ne avevamo bisogno! Ma siamo pronti a ricominciare subito a lavorare non appena sapremo chi affronteremo“.

Concludendo, Trinca lancia un messaggio ai tifosi: “Questa vittoria è di tutta la squadra, dello staff e del pubblico che ci ha sostenuto. Adesso ci prendiamo un giorno di pausa, ma da domani si ricomincia. La finale è un sogno, e vogliamo viverla al meglio“.