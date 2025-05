Dierre-Catania, Cotroneo: “fiducia per Gara-2, daremo tutto”

StrettoWeb

La finale per la promozione in Serie B è solo all’inizio, ma la Dierre Basketball sa di dover fare subito sul serio. Dopo la sconfitta in Gara-1 contro l’Alfa Basket Catania, il coach Peppe Cotroneo analizza la partita e si proietta verso il decisivo appuntamento di mercoledì sera al PalaCalafiore (ore 20).

“È stata una partita dura, tosta fisicamente e con un ritmo elevato“, esordisce Cotroneo. “Abbiamo interpretato bene i primi due quarti, ma nel terzo abbiamo avuto un calo che ci ha penalizzato. Potevamo farci trascinare definitivamente, ma invece – come già altre volte questa stagione – abbiamo reagito. Siamo tornati sotto fino a -4, ma ci è mancato quel passetto in più per completare la rimonta“.

Catania, dal canto suo, ha chiuso i conti con tiri difficili ma fondamentali. “Non siamo sorpresi: è una squadra talentuosa, ben allenata e organizzata“, ammette il coach. “Ora però dobbiamo limitare gli errori e mantenere la loro intensità per tutti i 40 minuti“.

Mercoledì sera sarà il momento della risposta. “Non possiamo stravolgere la nostra identità in due giorni, ma stiamo aggiustando qualche dettaglio“, spiega Cotroneo. “Sono fiducioso: i ragazzi sanno cosa fare e lasceranno tutto in campo. L’importante è non avere rimpianti a fine partita“.

Il valore dell’Alfa Basket non spaventa la Dierre: “A inizio stagione li ho già definiti la squadra da battere, soprattutto con l’arrivo di Antonio Smorto. Ma noi abbiamo fatto scelte oculate e credo nel nostro percorso“.

Un elemento cruciale sarà il sostegno del pubblico. “I nostri tifosi a Catania erano fantastici, come nella serie con Gela“, sottolinea Cotroneo. “Ora mi aspetto ancora più gente: una finale per salire di categoria merita un’arena piena. L’anno scorso abbiamo riavvicinato tanti appassionati, e quest’anno, soprattutto da fine febbraio, la risposta è stata ottima. Gara 2 con Gela è stato il punto più alto: voglio vedere lo stesso entusiasmo“.