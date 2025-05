Degrado cimitero Bocale, la rabbia di un cittadino: “Falcomatà celebra sua mamma ma non rispetta le nostre defunte” | FOTO

StrettoWeb

Nel giorno della Festa della Mamma, c’è chi ha la fortuna di poter sentire la sua voce, darle un bacio e un regalo, farle gli auguri di persona se vicino, con una telefonata se è lontano; e c’è chi purtroppo la mamma non ce l’ha più e può solo ricordarla con la mente e il cuore, facendole visita al cimitero per portarle un fiore, una lacrima o una preghiera. Un momento di grande rispetto e intimità che a Reggio Calabria viene negato da un’Amministrazione che non rispetta i vivi, figuriamoci i morti.

Un cittadino ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione del cimitero di Bocale in cui i morti riposano fra degrado, mancata manutenzione, spazzatura ed erbacce. Il tutto, sottolinea il nostro lettore, mentre il sindaco celebra sui social la madre e non rispetta quelle degli altri.

“Buongiorno a tutti e auguri a tutte le Mamme… oggi il nostro sindaco ha fatto un post per la festa della mamma dedicato alla sua mamma… Io oggi voglio fare invece un augurio per tutte le mamme che non ci sono più e che questa mattina ci siamo recati a trovare per portare un fiore… Una lacrima… – racconta il cittadino – Abbiamo dato loro il nostro affetto, le abbiamo curate nella loro malattia non facendo mancare nulla nel rispetto di una figura unica… Beh lo stesso rispetto non viene dato da questa Amministrazione di uomini soli al comando.

Le immagini (che alleghiamo nella nostra gallery, ndr) certificano senza possibilità di replica da parte di nessuno, e dico nessuno, la situazione disastrosa all’interno del cimitero di Bocale… Ma credo che lo sia in tutti i cimiteri comunali. Ho visto persone questa mattina tirare erbacce pulire i viali con le scope e cercare di ridare un po’ di dignità. Chi oggi subisce questo schiaffo merita risposte e non scuse.

Se i bilanci del Comune sono a posto, come tante volte abbiamo ascoltato nell’aula consiliare del Comune, come mai non ci sono servizi? Non c’è personale che deve rendere decorosi anche questi luoghi? Ai tempi della consiliatura Scopelliti a Reggio Calabria vi erano le cooperative sociali che rendevano servizi di pubblica utilità alla città… Ma con questa Amministrazione, l’unica utilità è quella di assumere e sistemare amici conoscenti che possano domani ricambiare con un voto la salita alla Regione dell’illuminato che forse pensa che la sua apparizione possa risolvere i problemi della città.

A Pellaro ci sono tanti consiglieri di maggioranza… Dove siete… cosa fate… come vi guadagnate i gettoni di presenza alle sedute di commissione? La gente è stremata nauseata di tutto questo. Sindaco diciamolo dopo aver vinto le elezioni per la seconda volta e consapevole che non puoi più ricandidarti comu si dici a Riggiu ‘i promissi ti ittasti arretu o cozzu e ti ‘ndi futti i Riggiu…’.

Spero che la Prossima visita ai defunti possa essere più dignitosa perchè se le anime dei nostri cari sono nel paradiso, il loro corpo riposa in un luogo infernale… Auguri a tutte le mamme...

Firmato: Il cittadino errante“.

