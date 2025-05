Il deferimento al Trapani e la notizia di una “multa milionaria”: furia Antonini contro la Gazzetta e “l’agitatissimo Nicola Binda”

StrettoWeb

“Sono costretto ad intervenire visto la notizia priva di fondamento secondo cui ci sarebbe una multa milionaria a latere della contestazione della AdE di Trapani. State tranquilli amici in Rosa, incluso l’agitatissimo Nicola Binda, niente di tutto ciò. Quando sarà raggiunto entro i termini previsti (ossia metà luglio) l’accordo con AdE sulle due mensilità oggetto del contenzioso lo manderemo alla Gazzetta della Sport per far dormire ai suoi due spaventati giornalisti tanti sonni tranquilli. Nel frattempo se vogliono parlare di cose serie, si occupassero di parlare della truffa che io e Massimo Cellino abbiamo subito”.

Così, su “X”, il presidente del Trapani Valerio Antonini risponde a Gazzetta dello Sport, e al giornalista Nicola Binda, in merito a una notizia relativa a una presunta multa milionaria legata alla contestazione dell’Agenzia delle Entrate finita al cento del caos di questi giorni, lo stesso che ha portato al deferimento dei granata insieme al Brescia.