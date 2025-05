De Bruyne dice sì al Napoli, ma DeLa pensa in grande: il regalo per Conte arriva dalla finale di Champions?

StrettoWeb

Antonio Conte è rimasto a Napoli con un dietrofront pazzesco. De Laurentiis si è giocato bene le sue carte, al di là della confusione societaria in casa Juventus, calando il più classico degli ‘assi nella manica’ al momento opportuno. La carta in questione riguarda il mercato, cruccio principale di Antonio Conte che già l’anno scorso ha avuto pretese legittime e importanti. Ed è stato accontentato.

Ora però si deve alzare l’asticella perchè si gioca anche in Europa e per restare competitivi su più fronti serve investire. Il primo colpo è già servito.

Kevin De Bruyne dice sì al Napoli

Il regalo per lo Scudetto risponde a tre lettere: KDB. Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli. Operazione in chiusura: domenica lo scambio di documenti, poi le visite mediche prevista o lunedì o al ritorno dagli impegni in Nazionale con il Belgio (6 giugno contro la Macedonia del Nord e 9 giugno contro il Galles).

De Bruyne rinforzerà la mediana di Conte, che intanto perderà Zambo Anguissa in scadenza, aggiungendo qualità, esperienza, abitudine alle vittorie e tanta, tanta classe. Per il belga si parla di un biennale a 10 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: occhi puntati sull’attacco

L’ormai ex centrocampista del Manchester City non sarà l’unico arrivo in casa Napoli. Occhi puntati in attacco. L’addio di Kvara non è stato ben digerito da Conte, non è un mistero. Okafor, impiegato per mezz’oretta complessiva in stagione, non può essere un sostituto adeguato e tornerà al Milan. Ritornano di moda Adeyemi e Garnacho, due pallini dello scorso mercato invernale.

Nel ruolo di vice Lukaku il Napoli sembra in vantaggio sulle altre concorrenti per David in uscita a 0 dal Lille: il dubbio riguarda il modo di giocare, ben diverso per fisicità e movimenti rispetto a ‘Big Rom’, giocatore imprescindibile per Conte. Restano calde le piste che portano a Lorenzo Lucca dell’Udinese e Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, prime punte più vicine per fisicità a Lukaku. Un colpo che sarà finanziato dalla cessione di Osimhen.

Calciomercato Napoli: occhi sulla finale di Champions… e la suggestione Donnarumma

Occhi puntati sulla finale di Champions League. Il ds Manna segue con attenzione due profili per il centrocampo: quelli di Lee del PSG e di Frattesi dell’Inter, giocatori che uniscono corsa e qualità e che spingono per avere più spazio.

Da tenere d’occhio anche la suggestione delle ultime ore riguardante Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale sta bene a Parigi e attende il rinnovo di contratto che però tarda ad arrivare, complici i dubbi di inizio stagione (a gennaio era finito anche in panchina), poi dissipati con un ritorno prepotente nella seconda metà della cavalcata di Champions League. Se il rinnovo non dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe riportare il portiere campano nella sua terra. Certo, il nodo stipendio non è da sottovalutare.