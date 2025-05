De Biase: “da Occhiuto e Gallo grandi risultati su turismo e agricoltura”

StrettoWeb

Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Salvatore De Biase, esprime il proprio compiacimento per i risultati tangibili che la Calabria sta raccogliendo grazie alla guida del Presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. “Come coordinatore cittadino di Forza Italia, non posso che esprimere la mia soddisfazione per una Calabria che finalmente cambia passo – dichiara De Biase – e lo fa mantenendo gli impegni e rendendoli visibili sul campo, in diversi settori strategici come l’agricoltura e la promozione dei prodotti locali”.

Tra i successi più significativi, il coordinatore lametino cita l’importante presenza calabrese al Vinitaly di Verona, una delle principali vetrine internazionali del settore enogastronomico.

“Parliamo di ben 93 produttori presenti, di cui 80 vitivinicoli e 13 tra amari e liquori: un’autentica rappresentanza della nostra ‘Calabria straordinaria’. Questa è la Calabria positiva che ci piace raccontare, fatta di qualità, impegno e orgoglio identitario”.

Un altro esempio concreto della visione di sviluppo sostenibile è rappresentato dall’avvio degli investimenti PNRR per l’ammodernamento dei frantoi calabresi.

“Siamo la prima regione italiana ad attivare queste risorse, un risultato che sottolinea l’efficacia della programmazione. Sono già state avviate le procedure di liquidazione dei primi 3 milioni di euro legati al bando pubblicato a fine 2023. Si tratta di un segnale forte per la nostra olivicoltura, che vanta più di 100 varietà coltivate”.

A questo si aggiunge il recupero di 11 milioni di euro dal Ministero del Turismo destinati alla valorizzazione delle aree montane della Calabria. Sei i progetti approvati, con contributi a fondo perduto per infrastrutture, fruizione sostenibile e promozione dei territori.

“Tutto ciò dimostra che la gestione Occhiuto, insieme alla maggioranza di centrodestra, è orientata alla concretezza, alla competenza e al futuro – conclude De Biase – Un futuro positivo che, come Forza Italia, siamo orgogliosi di sostenere e promuovere anche sul territorio di Lamezia”.

