Dazi, Trump: “150 Paesi vogliono fare accordi, invieremo tariffario”

”In questo momento abbiamo 150 Paesi che vogliono fare accordi” commerciali con gli Stati Uniti, ”ma non possiamo vederli tutti” e per questo ”nelle prossime due o tre settimane invieremo loro lettere con i piani tariffari” per dire loro ”quanto gli costerà fare affari con gli Stati Uniti”. È quanto dichiarato dal presidente americano, Donald Trump, nel corso della sua visita ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, parlando della questione dazi e delle prospettive di accordi con i Paesi colpiti dalle tariffe economiche USA.

A occuparsi del ‘tariffario’ saranno il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il suo consigliere per il Commercio Kevin Hassett.