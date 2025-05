Daniela Palaia: “il Temporary Store come occasione di rinascita per il centro storico di Catanzaro”

StrettoWeb

“Un’occasione concreta per rivitalizzare il nostro centro storico, promuovere l’artigianato locale e restituire valore alle vie più belle e autentiche della nostra città”. Così il consigliere comunale Daniela Palaia commenta il buon risultato dell’avviso sugli immobili sfitti, nato con l’obiettivo di offrire nuove opportunità a creativi, artigiani e piccoli imprenditori, riempiendo di vita e idee gli spazi sfitti del cuore antico di Catanzaro.

La manifestazione d’interesse rivolta ai proprietari di immobili sfitti si è chiusa con 11 proposte ricevute: un segnale importante di collaborazione e di fiducia verso il percorso di rigenerazione del centro storico. “Il centro storico – sottolinea Palaia – è il nostro patrimonio più prezioso. Attraverso iniziative come questa vogliamo riportare le persone a viverlo, restituendo slancio all’economia locale e favorendo la nascita di nuove attività. Il progetto Temporary Store, ideato con l’assessora Giuliana Furrer, con la sua formula flessibile e inclusiva, rappresenta uno strumento efficace per creare movimento, attrarre visitatori e supportare realtà produttive che trovano così una vetrina ideale per farsi conoscere”.

Adesso si guarda avanti. A breve sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico, destinato a imprese, associazioni e reti d’impresa, per coinvolgere chi vuole investire e contribuire attivamente al rilancio di Corso Mazzini e delle vie limitrofe. “La valorizzazione del centro storico – conclude – passa anche da azioni semplici ma capaci di generare bellezza e opportunità. Continueremo a lavorare per creare le condizioni migliori affinché Catanzaro possa essere sempre più una città aperta, dinamica e accogliente, dove tradizione e innovazione possano camminare insieme”.