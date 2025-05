Dalla Circonvallazione al Palazzetto: il sindaco Biasi fa il punto sui finanziamenti a Taurianova | VIDEO

StrettoWeb

“Rinnoviamo un’arteria fondamentale come la prima Circonvallazione. Sono 3 km che verranno riqualificati e resi più sicuri perchè la strada è stata spesso teatro di molti incidenti, purtroppo anche mortali. Con questo finanziamento di 3 milioni di euro realizzeremo un bel salotto urbano: 6 rondò, intersezioni urbane, asfalto nuovo, marciapiedi nuovi, raccolta delle acque, illuminazione nuova. Un’opera che ridarà un’immagine differente a questo tratto importante della nostra città“. È quanto dichiarato dal sindaco Roy Biasi, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, in merito ai tanti lavori in corso d’opera a Taurianova.

La città cambia look. Diversi i finanziamenti sfruttati per migliorare l’assetto cittadino. Il sindaco spiega: “abbiamo in costruzione 2 asili nido. Abbiamo in realizzazione interventi per il dissesto idrogeologico. Stiamo iniziando a lavorare su delle palestre scolastiche. Il Palazzetto dello Sport e il cineteatro sono in fase di completamento. Stiamo per definire la progettazione dell’ex Casa della Cultura per 5 milioni di euro e quella per l’Accademia di Arte e Musica, 4.2 milioni circa. Poi ci sono altri finanziamenti più piccoli come la riqualificazione dei cimiteri, delle altre strade, interventi della Città Metropolitana riguardanti strade prospicienti al centro come la Taurianova-Varapodio-Oppido“.