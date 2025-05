Crotone, sequestrato pugnale archeologico e salvate quattro tartarughe protette

StrettoWeb

Un antico pugnale in pietra lavica, classificato come bene archeologico, e quattro tartarughe Testudo Hermanni, una specie protetta e a rischio di estinzione, sono stati sequestrati dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nel corso di una serie di perquisizioni eseguite insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, al Nucleo carabinieri Parco di Cotronei, al Nucleo cinofili di Vibo Valentia e altri reparti della Compagnia di Crotone. Per il possesso delle quattro tartarughe, due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà.