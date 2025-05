Crotone, rissa con bastone e bottiglia rotta in centro: due giovani denunciati

StrettoWeb

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia, a Crotone, per una violenta rissa che ha coinvolto tre persone armate di una mazza di legno e una bottiglia in vetro rotta. L’episodio di violenza si è verificato nei pressi di una sala giochi, nel centro della città, suscitando preoccupazione tra i presenti che hanno chiamato la il numero di emergenza 112NU. Giunti sul posto gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, due dei partecipanti, già noti alla Polizia per precedenti episodi di disturbo dell’ordine pubblico, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per rissa e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le armi improprie sono state sequestrate.