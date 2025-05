Crotone, maltrattamenti all’ex compagna: divieto di avvicinamento per un uomo

StrettoWeb

Gli agenti delle volanti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento a carico di V.C. (classe 1984) indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari commessi nei confronti dell’ex compagna. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della denuncia sporta dalla donna, dalla quale sono emerse una serie di condotte criminose, reiterate nel tempo, perpetrate dall’uomo ai danni della stessa, nell’arco temporale in cui hanno convissuto. La donna, ha raccontato ai poliziotti di aver subito una serie di comportamenti vessatori, minacciosi e aggressivi da parte dell’uomo.

Gli approfondimenti investigativi condotti dai poliziotti della Squadra Mobile, che hanno immediatamente attivato la procedura del c.d. “Codice Rosso” hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti offensivi e minatori posti in essere da parte dell’uomo, inducendo la vittima a temere per la propria incolumità.

Le precise dichiarazioni della persona offesa e gli altri esiti dell’attività investigativa, venivano ritenuti fondati dalla Task Force di magistrati costituita dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, tanto da richiedere la misura cautelare che veniva accolta dal GIP.

Il provvedimento affidato alla Polizia di Stato veniva eseguito dagli agenti delle Volanti che hanno avviato serrate ricerche a carico dell’indagato, rintracciato presso il proprio domicilio, al quale è stato notificato il divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi dalla stessa frequentati.

La misura in questione è frutto dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato, voluta fortemente dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, che mediante la creazione di una squadra specializzata, ha messo in campo una serie di iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne, esortando tutte le vittime o chi è a conoscenza di episodi di violenza ad informare gli uffici attraverso anche il canale di facile accesso YOUPOL applicativo, raggiungibile anche da smartphone.

