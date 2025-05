Crotone, controlli anti-droga nella movida: arrestato giovane pusher con oltre 90 grammi di hashish

StrettoWeb

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato PANVINO, finalizzati a tenere sotto controllo i luoghi frequentati dalla movida cittadina, al fine di contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio degli stupefacenti tra i più giovani, è stato individuato un giovane, R.A., già conosciuto agli agenti operanti perché gravitante nel settore dello spaccio degli stupefacenti.

Avendo acquisito elementi concreti, gli agenti dell’ufficio volanti procedevano ad effettuare un controllo sul soggetto e successivamente una perquisizione presso il suo domicilio. Nel corso dell’attività di polizia, ben celata all’interno dell’abitazione veniva trovata della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 93,40 grammi, un bilancino di precisione e un coltello intriso della medesima sostanza oltre al materiale che viene solitamente usato dagli spacciatori per confezionare la sostanza stupefacente. Una parte della sostanza stupefacente rinvenuta era già stata suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato. Come già evidenziato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attenta attività di avvistamento e pedinamento degli agenti che da giorni tenevano sotto controllo l’arrestato.

La sostanza stupefacente sequestrata era ben occultata in un mobile, mentre la parte già sezionata si trovava all’interno del frigorifero. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti dei documenti ritenuti falsi, tra questi la patente di guida e la tessera sanitaria, pertanto ulteriori accertamenti verranno successivamente effettuati per verificare se lo stesso ne abbia fatto uso per compiere attività illecite. La predetta operazione rientra in una più ampia attività sia di controllo del territorio che investigativa, operata dagli agenti della squadra mobile che da tempo hanno avviato mirate indagini, coordinate dal procuratore della repubblica dottor Domenico GUARASCIO, il quale ha tracciato delle direttrici investigative sulle quali gli agenti della polizia di stato stanno lavorando intensamente.

L’arresto di R.A. rientra in una più ampia attività svolta dalla polizia di stato per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti che, ad oggi, ha già portato all’arresto di diversi soggetti con quantitativi importanti di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish e marijuana. Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività, sono state identificate 230 persone, controllate 100 macchine, elevate 5 contravvenzioni e controllate 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.