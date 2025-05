Crotone, annullo filatelico e cartolina per i festeggiamenti della Madonna di Capocolonna

StrettoWeb

In occasione dei festeggiamenti annuali della Madonna di Capocolonna a Crotone, venerdì 16 maggio dalle ore 17 alle 20, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale e con la dicitura: “La confraternita B. V. Maria di Capocolonna celebra il Giubileo 2025 – 88900 Crotone – 16.05.2025”, richiesto dalla stessa confraternita. Per l’occasione, dalle ore 17,00 alle 20,00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la sede del servizio in piazza Pitagora a Crotone.

Appassionati e collezionisti potranno richiedere anche la cartolina realizzata per l’evento dalla confraternita B. V. Maria di Capocolonna. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / Spazio Filatelia Crotone Paternostro, 59 – 88900 Crotone. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.