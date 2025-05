StrettoWeb

Raffaele Mercurio è ancora sindaco di Cropani grazie al superamento del quorum. Mercurio era l’unico candidato in corsa, nella cittadina in provincia di Cosenza, per la carica di sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Si è presentato con la lista “Unicamente Cropani” ed era il primo cittadino uscente.

Le operazioni di voto sono ancora in corso e lo spoglio sarà importante per quanto riguarda i consiglieri comunali eletti.