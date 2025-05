Cosenza ai vertici dell’Europa nei tuffi: Tocci medaglia d’argento agli Europei

StrettoWeb

Arriva la medaglia d’argento per il cosentino Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel sincro da 3 metri agli Europei; una medaglia importante e non scontata alla vigilia, che segue i secondi posti a Roma 2022 e Cracovia 2023, l’argento iridato a Doha 2024 e il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi. I due alfieri tricolore confezionano in rimonta e chiudono con 386.70 punti, per la gioia del direttore tecnico Oscar Bertone che ha da sempre creduto in questa coppia. Grande soddisfazione è stata espressa dalla società Aqa rappresentata dal presidente Francesco Manna. “Siamo orgogliosi di Giovanni e possiamo dire che Cosenza è sulla vetta d’Europa nel nostro settore”.

Tocci, tesserato per Esercito ed AQA Cosenza e seguito dalla stessa Molaioli – è il capitano della nazionale azzurra. Nella bacheca del 29enne calabrese – laureato in Lettere Moderne, – sei medaglie europee e due iridate. Ai Mondiali di Fukuoka è stato dodicesimo dai 3 metri, conquistando la carta olimpica. Al futuro, dopo i tuffi, ancora non ci pensa. E’ appassionato di pesca subacquea e di vini. “Tocci è un ragazzo d’altri tempi: sempre sorridente e con una buona parola per tutti i suoi compagni di squadra, per cui è un esempio costante”, ribadiscono dalla società bruzia.