Cosenza Comics 2025: successo per il festival, continuano le mostre al museo

A pochi giorni dalla conclusione del festival, Cosenza Comics and Games si è affermato ancora una volta come il principale evento dedicato a fumetti, giochi e cultura nerd in Calabria. Nelle due giornate del 10 e dell’11 maggio migliaia di visitatori hanno affollato il Parco Acquatico S. Chiara di Rende, partecipando alle numerose attività in programma e agli incontri con gli ospiti. Anche questa edizione si conferma un successo, garantendo agli organizzatori di raggiungere nuovi importanti record e di raccogliere idee e proposte utili ad alimentare la prospettiva sulle edizioni future.

Affollatissimo i panel con protagonisti strepitosi ospiti al loro primo esordio in Calabria. Tra gli altri Agnese Innocente, l’illustratrice toscana autrice della reinterpretazione in chiave fumettistica del romanzo Il meraviglioso mago di Oz e del fumetto biografico dedicato a Audrey Hepburn e che durante il Cosenza Comics and Games ha incontrato e interagito con i suoi fan sviscerando i punti salienti della sua carriera di autrice e parlando dei suoi progetti futuri; il doppiatore Renato Novara (voce di Rubber, il protagonista di One Piece e del riccio Sonic) ha stupito gli spettatori in auditorium con delle performance di doppiaggio in diretta e dimostrando che la complessa arte del doppiaggio è estremamente fiorente nel nostro paese. La sera di sabato è stato poi il momento del Winx Club Live & Cosplay, lo spettacolare show dedicato al fenomeno tutto italiano delle Winx e che ha visto scatenarsi sul palco oltre che la Winx Cosplay Crew anche Elisa Rosselli, autrice e produttrice di moltissime canzoni di successo per musical, film animati e serie tv firmati Rainbow e Nickelodeon.

Domenica si è parlato tanto di cinema e serialità televisiva con la partecipazione di Claudio Colica e dei Nerd Bori, lo scoppiettante trio che sui social fa critica cinematografica attraverso l’ironia e il dialetto romanesco. A chiudere la giornata lo strepitoso concerto dei Miwa, la prima cartoon cover band italiana che ha reinterpretato in chiave Jazz le più famose colonne sonore della storia del cinema e dei cartoni animati.

Momenti di pura gioia e di grande coinvolgimento hanno poi visto come protagonisti i visitatori, che nel corso delle due giornate hanno partecipato ai tanti tornei di videogames, giochi da tavolo e di carte collezionabili.

È adesso in programma un evento speciale in una nuova location: il Centro Storico di Rende. In occasione della Notte dei Musei, infatti, la sera del 17 maggio si svolgeranno delle attività inedite e targate sempre Cosenza Comics and Games. Oltre alla performance di 5 pittori calabresi che con un’estemporanea di pittura celebreranno il tema dell’evento – il sogno – il Centro Storico di Rende accoglierà nuovi grandi ospiti. Per l’occasione infatti parteciperanno le doppiatrici Benedetta Degli Innocenti (voce italiana di Lady Gaga) e Martina Felli (voce italiana di Zelda in The Legend of Zelda) alle quali verrà consegnato uno speciale riconoscimento per la carriera. Oltre a loro verrà premiata la casa editrice calabrese Green Moon Comics, per l’impegno svolto negli ultimi cinque anni nel mondo dell’editoria dei fumetti. In programma anche giochi all’aperto a partire dalle ore 19:00.

Ma non è tutto! Continueranno fino al 6 giugno le mostre al Museo del Presente di Rende (CS), che potranno essere visitate ogni giorno dal martedì al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 e la domenica dalle 16:00 fino alle 19:30. In mostra numerose tavole a fumetti originali del maestro Giuseppe Palumbo, nella sua esposizione “Tra Guardie e Ladri”, gli scatti di Diego Lorenzi per la mostra di Virtual Photography “Pixel Stories” e una ricca esposizione di miniature per “Sogno? – Miniature in percorso”.