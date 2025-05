Cosenza, ultima fermata: è C-apolinea. Contro il Sudtirol arriva la retrocessione

StrettoWeb

Un ripescaggio, due salvezze ai Playout, tanta sofferenza in campo e fuori, contestazioni, gestioni approssimative e senza programmazione, rivoluzione continua e tanta, tanta fortuna. Questa la sintesi del passato recente del Cosenza targato Guarascio, riuscito a evitare spesso la Serie C in maniera, a dir poco, mirabolante. Non questa volta. Nella sfida della 36ª Giornata di Serie B appena conclusa, ai “Lupi” non riesce l’ennesimo miracolo: contro il Sudtirol finisce 2-1, arriva la certezza matematica della retrocessione.

La bella vittoria contro il Bari, nello scorso turno, aveva solo allungato l’agonia di una squadra senza colpe, abbandonata nel vortice di una società ultra contestata e di un ambiente avvelenato e arrabbiato. Così, dopo 7 anni, il Cosenza ritorna in Serie C. Ora si aprono scenari dubbi e incerti anche sul futuro.

Sudtirol-Cosenza: il racconto del match

Il Cosenza sa che deve giocarsi il tutto per tutto e parte forte. Zilli sfiora il gol di testa al 1′, la gioia della rete arriva comunque poco dopo. Al 18′ i calabresi ripartono bene con Zilli che batte Masiello e dalla destra mette dentro per Mazzocchi che di testa firma lo 0-1. Al 27′ reagisce il Sudtirol con una conclusione velenosa di Pyyhtia che trova la pronta risposta di Micai. Quando il Cosenza sembra poter difendere il vantaggio fino all’intervallo, ecco che arriva il gol de pari: sugli sviluppi di un corner, Davi scaraventa in rete un gran tiro dal limite dell’area, deviato da Molina, che si infila all’angolino basso passando fra una selva di gambe. Si va a riposo sull’1-1.

Nella ripresa è il Sudtirol a fare la partita. Al 51′ Odogwu si gira in area ma trova l’opposizione di Sgarbi. Al 56′ il bomber tirolese trova, invece, il palo a negargli il gol. Al 60′ la gara del Cosenza si complica: secondo giallo per Aldo Florenzi che finisce anzitempo sotto la doccia lasciando i suoi in 10. Al 68′ arriva il raddoppio del Sudtirol: cross dalla destra di Veseli, Odogwu non ci arriva, Davi sì e incrocia bene per il 2-1 del Sudtirol. È il gol che spegne la gara e condanna il Cosenza alla Serie C.

Risultati 37ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa 1-0

Brescia-Juve Stabia 0-0

Carrarese-Modena 2-1

Catanzaro-Sampdoria 2-2

Cesena-Palermo 2-1

Frosinone-Cittadella 1-1

Reggiana-Spezia 2-1

Salernitana-Mantova 2-0

Sudtirol-Cosenza 2-1

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

Classifica Serie B

Sassuolo 81* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57* Juve Stabia 54 Catanzaro 49 Palermo 48 Bari 47 Cesena 47 Modena 44 Sudtirol 44 Carrarese 44 Reggiana 41 Mantova 40 Frosinone 40 Brescia 39 Salernitana 39 Sampdoria 37 Cittadella 36 Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 38ª Giornata Serie B

Venerdì 9 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Bari

Cosenza-Cesena

Juve Stabia-Reggiana

Mantova-Carrarese

Modena-Brescia

Palermo-Frosinone

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Catanzaro

Spezia-Cremonese

