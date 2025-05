Cosenza, la vittoria dei rimpianti: 1-0 al Bari dopo una grande prestazione, ma per evitare la C serve un miracolo

StrettoWeb

Una bella prestazione. Ma forse è troppo tardi. L’1-0 sta anche stretto, al Cosenza, che fallisce un rigore e tante occasioni, contro il Bari, vincendo con merito e rimandando l’appuntamento con la retrocessione in Serie C. A tre giornate dal termine, i punti dai playout sono sei, ancora troppi. Al netto di una prestazione incoraggiante, e di un calendario non impossibile da qui alla fine, agguantare gli spareggi rimane comunque difficilissimo. La salvezza diretta, invece, è praticamente andata, con la vittoria della Reggiana che allontana a -8 i calabresi. Ma anche solo raggiungere i playout, oggi, sarebbe un’impresa.

La cronaca della partita

La partita si sblocca al 35′: Rizzo Pinna fa tremare la traversa su punizione, sulla respinta si avventa Gargiulo che stoppa di petto e conclude al volo di sinistro all’angolino. Gol bellissimo. E meritato. Premiati i tanti sforzi del Cosenza, dopo una mezz’ora di intensità elevata e diverse occasioni, tra cui un palo, un altro, colpito da Sgarbi su colpo di testa. Nel primo tempo, una sola squadra in campo, quella di casa, protagonista di una delle migliori prime frazioni recenti. Una prova di orgoglio, nel momento più difficile, quello della rassegnazione, per la piazza, sempre in contestazione contro la proprietà, come dimostra lo stadio semi vuoto.

Nella ripresa il Bari fa 3 sostituzioni e cambia modulo, ma il copione di gara non muta, rimanendo nelle mani del Cosenza. Che sfiora il raddoppio con Artistico (sbaglia clamorosamente a tu per tu col portiere) e, prima dell’uscita forzata di Zilli (infortunato), trova il rigore che può regalargli il 2-0. Ma Artistico fallisce ancora, mandando incredibilmente alto. L’errore, alla lunga, pesa, nel senso che – come prevedibile – il finale dei rossoblu è in sofferenza, dopo oltre un’ora a buoni livelli. Alvini ricorre ai cambi e comincia a rifiatare, mentre il Bari inizia a farsi vivo dalle parti di Micai. Prima con una traversa di Favilli, poi con un rigore, dopo revocato e trasformato in punizione. Nel finale è ancora Favilli a provarci. Il Cosenza però resiste e, con orgoglio, trova una vittoria bella e meritata, che però rischia di passare come quella dei rimpianti. Senza la penalizzazione i rossoblu sarebbero lì a giocarsi la salvezza diretta. Il rammarico, dunque, soprattutto per gli errori della proprietà, aumenta.

Il tabellino

MARCATORI: 36′ Gargiulo

COSENZA: Micai, Cimino (72′ Ricciardi), Gargiulo, Dalle Mura (85′ Venturi), Rizzo Pinna (72′ Mazzocchi), Zilli (52′ Artistico), Kouan, Sgarbi, Ricci, Florenzi (72′ Kourfalidis) (c), Hristov. A disp.: Vettorel, Lima, Fumagalli, D’Orazio, Caporale, Cruz, Ciervo. All. Massimiliano Alvini.

BARI: Radunovic, Pucino (c), Simic, Mantovani, Favasuli (67′ Pereiro), Lella, Maiello (46′ Benali), Maggiore (46′ Bonfanti), Dorval, Falletti (58′ Bellomo), Lasagna (46’Favilli). A disp.: Pissardo, Maita, Oliveri, Novakovich, Tripaldelli, Vicari, Obaretin. All. Moreno Longo.

ARBITRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena, assistenti: Luigi Rossi di Rovigo e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Stefano Striamo della sezione di Salerno. VAR: Niccolò Baroni (Firenze). AVAR; Gianluca Manganiello (Pinerolo).

NOTE: spettatori presenti: 3.222, ospiti: 806. Ammoniti: Ricci, Maggiore, Ricciardi. Espulsi: . Recupero: 1’pt – 6’st.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro 2-0

Ore 15.00

Cosenza-Bari 1-0

Mantova-Cesena 3-0

Modena-Reggiana 2-3

Palermo-Sudtirol 1-2

Pisa-Frosinone 1-0

Sampdoria-Cremonese 0-0

Spezia-Salernitana 2-0

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 78* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57 Juve Stabia 53 Palermo 48 Catanzaro 48 Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Sudtirol 41 Carrarese 41* Mantova 40 Frosinone 39 Reggiana 38 Sampdoria 36 Salernitana 36 Brescia 35* Cittadella 35* Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 36ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa

Brescia-Juve Stabia

Carrarese-Modena

Catanzaro-Sampdoria

Cesena-Palermo

Frosinone-Cittadella

Reggiana-Spezia

Salernitana-Mantova

Sudtirol-Cosenza

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

