Corigliano Rossano, auto rubata con tanica di carburante e passamontagna: ipotesi attentato incendiario

StrettoWeb

Un’auto, risultata rubata, è stata trovata dagli agenti della Polizia municipale di Corigliano Rossano con dentro una tanica di carburante e un passamontagna. Gli agenti hanno notato il mezzo parcheggiato in una delle vie principali dell’area urbana di Rossano e da un controllo effettuato è risultato che il proprietario ne aveva denunciato il furto. All’interno dell’abitacolo della vettura la misteriosa scoperta del materiale che lascerebbe pensare alla possibilità di mettere in atto un’azione incendiaria. Della cosa è stato informato il magistrato di turno della Procura del tribunale di Castrovillari. In corso le indagini per stabilire le reali intenzioni di chi ha messo in atto il furto dell’auto e del perché all’interno vi fosse una tanica di carburante e un passamontagna. L’ipotesi più probabile potrebbe essere legata alla possibile preparazione di un attentato incendiario.