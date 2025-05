Coppa Italia 2025-2026, quasi definito il tabellone dei 32esimi: l’avversario del Catanzaro

StrettoWeb

La Serie A è terminata ieri, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. La 2025-2026 si aprirà, come di consueto, con i primi turni di Coppa Italia, i 32esimi, che anticiperanno il campionato. In campo una parte di squadre di Serie A, tutte le squadre di Serie B di quest’anno tranne le retrocesse e le squadre di Serie C partecipanti alla fase finale dei playoff promozione. Il tabellone è quasi definito. Per l’ufficialità completa mancano gli esiti della finale playoff di Serie B, della final four di Serie C e il playout cadetto, con la questione Brescia.

Intanto il Catanzaro conosce già il suo avversario: è il Sassuolo di Fabio Grosso, ritornato in Serie A dopo un solo anno a colpi di gol, record e vittorie. I giallorossi di Caserta, però, hanno ben figurato, pareggiando in casa e vincendo in Emilia per 0-2 nella penultima sfida di campionato, quella che ha sancito la qualificazione ai playoff, persi ieri sera a La Spezia ma a testa altissima.

Si resta in attesa della definizione ufficiale, con tutte le squadre e le date. Questo, intanto, il tabellone temporaneo.

Milan-Bari

Como-Sudtirol

Torino-Modena

Udinese-Carrarese

Genoa-Entella/da determinare

Verona-Padova/da determinare

Cagliari-Avellino/da determinare

Parma-da determinare/Rimini

Lecce-Juve Stabia

Sassuolo-Catanzaro

Pisa-Cesena

Spezia/Cremonese-Palermo

Empoli-Reggiana

Venezia-Mantova

Monza-Brescia/Frosinone

Spezia/Cremonese-Frosinone/Salernitana/Sampdoria