Controlli straordinari a Crotone: 94 stranieri irregolari espulsi in un mese

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino che sta interessando tutti i 27 comuni ricadenti nella giurisdizione, solo nell’ultimo mese, l’Ufficio Immigrazione della locale Questura ha rintracciato sul territorio provinciale ed espulso 94 cittadini stranieri irregolari. Tra questi, 6 sono stati oggetto di attività di rimpatrio.

I controlli sono rivolti a verificare l’esatta corrispondenza e genuinità dei contratti di lavoro e la documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

In particolare, 2 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati alla frontiera e rimpatriati, mentre altri 4 hanno lasciato volontariamente il territorio nazionale per fare rientro nel proprio Paese di origine, sempre a seguito di provvedimento coatto.

Tra i primi due, un cittadino tunisino di 32 anni, rintracciato in posizione di irregolarità, è stato accompagnato presso il C.P.R. di Caltanissetta e, successivamente, rimpatriato in Tunisia.

L’altro, invece, è stato accompagnato presso l’Aeroporto di Fiumicino (RM) e imbarcato su un volo diretto nel proprio Paese di origine. Questi, un ragazzo argentino di 23 anni, era entrato in Italia diversi mesi fa, ma si era trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale non regolarizzando la propria posizione giuridica.

A entrambi è stato imposto il divieto di reingresso sul territorio italiano e su tutta l’area Schengen per 3 anni.

Altri 4 cittadini extracomunitari, invece, due donne georgiane di 24 e 34 anni, una donna albanese di 24 anni e una donna moldava di 52 anni, hanno lasciato il territorio nazionale in forza di un decreto di espulsione eseguito mediante partenza volontaria. Tutte prestavano lavoro domestico irregolarmente.

Invece, ad altre 88 persone extracomunitarie, rintracciati ed irregolari sul territorio nazionale, è stato notificato l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 7 giorni.

Da inizio anno ad oggi, inoltre, l’Ufficio immigrazione, impiegato quotidianamente nella lavorazione di numerose pratiche di richiesta e di rinnovo di permesso di soggiorno, ricevute tramite kit postale o mediante presentazione diretta in Questura, ha prodotto 2800 permessi di soggiorno.

Altresì, sono state acquisite 350 pratiche di richiesta di protezione internazionale e di seguito trasmesse per le valutazioni del caso presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone.

