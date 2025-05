La “Consulta Giovani” taroccata di Giuseppe Falcomatà?

StrettoWeb

Cosa si cela davvero dietro la “Consulta Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria”? Si tratta davvero di un organismo indipendente e apartitico come viene costantemente dichiarato, oppure è l’ennesimo specchietto per le allodole utile a consolidare il consenso politico attorno all’amministrazione Falcomatà?

Non potevamo esimerci dall’andare a verificare! Ed ecco che, nel nuovo video, vengono messi in fila fatti, connessioni, foto pubbliche e dichiarazioni che sollevano interrogativi pesanti: perché un’associazione privata viene promossa dalle pagine ufficiali della Metrocity come se fosse un organo istituzionale? E perché proprio questa associazione, che si dice autonoma, sembra così vicina a volti noti del Partito Democratico?

Una lunga serie di collegamenti – accuratamente documentati – ci porta a chiederci: è ancora possibile credere all’apartiticità di questo organo giovanile? O si tratta di un contenitore pensato per servire interessi già ben precisi?

Non vogliamo anticipare troppo, ma se pensate che si tratti solo di un’associazione tra giovani, dovreste guardare con attenzione questo video. Perché dentro ci sono nomi, volti, dichiarazioni pubbliche e relazioni che raccontano una storia molto diversa da quella “ufficiale”.