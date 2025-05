Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica, la minoranza vota contro il Rendiconto 2024: “toni offensivi da parte di Fuda”

StrettoWeb

Ieri si è svolto un consiglio comunale a Gioiosa Ionica durante il quale è stato valutato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. L’assessore alle finanze ha presentato un ampio intervento in cui ha analizzato la situazione economica dell’ente e le azioni intraprese nel corso dell’anno, sottolineando i notevoli sforzi compiuti per affrontare una crisi debitoria che perdura da quasi tre consiliature. Al termine del dibattito, il Gruppo Consiliare “Costruire Insieme”, rappresentato dal capogruppo Vincenzo Mazzaferro, ha espresso “un voto contrario al punto all’ordine del giorno, motivando la propria decisione con la necessità di trasformare Gioiosa Ionica in una “Città normale.” Mazzaferro ha ribadito l’importanza di approvare bilanci e rendiconti in conformità con le tempistiche legali, al fine di salvare la Comunità da una crisi che continua a dilagare. Nel rendiconto di gestione 2024 emerge un risultato negativo, con un disavanzo di € 2.811.858,39, che corrisponde a circa cinque miliardi e mezzo delle vecchie lire. Questo deficit rappresenta una grave falla nei bilanci dell’ente e nasce da una gestione delle spese e delle entrate considerata miope e priva di programmazione. A seguito di un’accurata esaminazione del documento contabile e delle osservazioni formulate dall’Organo di revisione, il gruppo ha rilevato significative anomalie e irregolarità, richiedendo il ritiro del rendiconto per affrontare le criticità emerse”.

In un clima già teso, al termine della dichiarazione di voto del gruppo consiliare Costruire Insieme, si “è registrato un intervento controverso del Vice Sindaco Salvatore Fuda, anch’esso per dichiarazione di voto, che si è rivelato tutt’altro se non una controbattuta sulla dichiarazione della minoranza, utilizzando toni offensivi e sminuendone il lavoro fatto. Questo comportamento è stato condannato dai membri dell’opposizione come un atto inammissibile e anti democratico, queste le parole del consigliere Fabio Mesiti ,evidenziando ai colleghi una certa difficoltà nell’accettare la critica costruttiva”.

Il Gruppo “Costruire Insieme” auspica che “il Vice Sindaco Fuda possa inviare un messaggio di scuse al capogruppo e a tutti i consiglieri per l’incidente verificatosi, al fine di ripristinare un dialogo civile e costruttivo all’interno del consiglio comunale. Ribadiamo, ha ricordato in aula Mazzaferro, che siamo stati eletti da una parte dei cittadini, e il nostro dovere è quello di tutelarli e rappresentarli”.