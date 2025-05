Consegnate le borse di studio “Graziella Catalano” all’IC Evemero

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”, la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a “Graziella Catalano”, cui ha preso parte l’assessora alla Pubblica Istruzione, Liana Cannata. Presenti, tra gli altri, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ganzirri, Antonio Tavilla, i familiari di Graziella Catalano, i componenti del Comitato spontaneo di familiari e amici che, insieme all’Istituto, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Angela Mancuso hanno promosso l’iniziativa.

Hanno partecipato alla cerimonia le alunne e gli alunni delle classi V A, IV A e IV B della “Evemero” e delle classi V A e V B del plesso di Sant’Agata. L’assessore Cannata ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone il valore profondo quale omaggio alla memoria di una docente il cui impegno ha contribuito significativamente alla crescita educativa e personale degli alunni.

L’iniziativa nasce, difatti, per ricordare la figura della professoressa Catalano, stimata docente dell’Istituto e apprezzata professionista, venuta prematuramente a mancare. La borsa di studio è destinata a premiare i ragazzi dell’Istituto che si siano distinti non solo per il profitto scolastico, ma anche per le doti umane. Una commissione appositamente costituita ha individuato come destinatarie della borsa di studio le alunne Maya Giorgianni della classe V A e Viola Genovese della classe V B del plesso di Sant’Agata.