Consegnate le borse di studio dell’Associazione Cosimo Giuseppe Fazio | FOTO

Giovedì 15 maggio, l’Auditorium “Col. Cosimo Giuseppe Fazio” della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria ha accolto 1.200 studenti in occasione della cerimonia di premiazione delle borse di studio promosse dall’Associazione “Cosimo Giuseppe Fazio”, nell’ambito del progetto “Riscopriamo i Valori”. Un risultato straordinario, frutto di un percorso iniziato ad agosto e che, oggi, possiamo definire un grande successo: 14 istituti scolastici coinvolti, oltre 2.100 studenti incontrati, e una sala gremita, al punto da non riuscire a contenere tutti i presenti.

Rispetto all’edizione precedente, che aveva coinvolto 8 scuole e circa 900 studenti, il salto è stato significativo. Ma non è solo questione di numeri: è il calore, l’entusiasmo e la partecipazione dei giovani a rendere questo evento speciale.

Questo percorso non è stato privo di difficoltà, ma ha restituito emozioni e soddisfazioni che ripagano ogni sforzo. Il nostro impegno non si ferma qui: c’è ancora tanto da fare, perché la sete di legalità, soprattutto in Calabria, è reale. A questa sete si risponde con azioni concrete, continuative, educative.

Un sentito ringraziamento va a tutte le autorità presenti, così come a coloro che, pur impossibilitati a partecipare, hanno avuto la cortesia di comunicarlo. Non posso però tacere il rammarico per l’assenza – anche solo di una risposta – da parte di chi, pur professandosi paladino della legalità, ha ignorato l’invito. Non è una mancanza verso di me, ma verso i 1.200 studenti che oggi rappresentano il volto onesto e pulito della nostra terra.

Un grazie speciale all’On. Francesco Cannizzaro per il suo caloroso intervento e la vicinanza dimostrata alla nostra causa e alla famiglia Fazio. Le sue parole sono state particolarmente significative: “Parlano, parlano, parlano… poi evidentemente praticano male. Voi invece siete l’opposto. Partire dai ragazzi è una felice intuizione: solo da loro possiamo ripartire per seminare LEGALITÀ“.

Il 15 maggio non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Il nostro obiettivo è crescere ancora: in qualità, in numeri, nell’impatto sociale ed educativo. Non ci fermiamo qui. La nostra guida resta la frase di Don Pino Puglisi: “Se ognuno fa qualcosa, insieme si può fare molto”.