Congresso regionale del Pd, ecco sedi e orari per la città di Reggio Calabria

Il Pd avvia il percorso congressuale che culminerà con il rinnovo della carica di Segretario regionale. Dopo le numerose iniziative di confronto nei circoli locali, la discussione sulla mozione “Ri-Generazione: Territorio, Identità, Futuro” proposta dal senatore Nicola Irto entra nel vivo con una serie di appuntamenti decisivi per l’elezione del nuovo segretario. Nei giorni 16, 17 e 18 maggio, i circoli del Pd di tutta la Calabria ospiteranno la discussione e la votazione del documento congressuale. “L’obiettivo è favorire una partecipazione, affinché il progetto di rilancio del Pd si arricchisca di proposte concrete, condivise dai territori“, afferma il segretario cittadino dei Dem, Valeria Bonforte.

Sabato 17 maggio saranno quattro i seggi elettorali a Reggio Calabria, dove sarà possibile esercitare il proprio diritto di voto dalle ore 11.00 alle ore 17.00 dopo l’illustrazione del documento programmatico:

Federazione Pd, Via Filippini, 7;

Circolo Pd Modena, Via Ciccarello, 22/B – 1° piano;

Circolo Pd Catona, Piazza Matteotti;

Circolo Pd Pellaro, Via Augusta, 37.

Per conoscere l’elenco completo delle sedi e gli orari, è possibile consultare il sito web ufficiale del PD Calabria: ELENCO SEGGI – CONGRESSO REGIONALE 2025 – PD Calabria.

“Questo congresso rappresenta un momento fondamentale per il futuro del partito in Calabria, con l’obiettivo di costruire una nuova visione per la regione, basata su innovazione, inclusione e ascolto delle esigenze locali. Con la partecipazione di tutti, il PD intende affrontare le sfide future con una rinnovata forza e determinazione, puntando sul rilancio delle politiche per la sanità, l’economia e la coesione sociale”, sottolinea Bonforte.