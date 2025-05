Concorso “Cav. Lav. Claudia Matta”: tra i vincitori il “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria

StrettoWeb

Mercoledì 4 giugno, dalle ore 11:00 alle 12:30, presso l’Aula dell’Accademia di Medicina di Torino, via Po 18 (anche con collegamento Web), la presentazione dei vincitori della 3ª Edizione del Concorso nazionale a premi “Cav. Lav. Claudia Matta” per le Scuole Secondarie di II grado. Il tema del concorso, “Effetti della carenza nutrizionale sulle ossa negli adolescenti. Osteoporosi, non solo un problema per vecchi“, è stato proposto dalla Fondazione per l’Osteoporosi, in collaborazione con l’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.), con il patrocinio dell’Accademia di Medicina di Torino e della Fondazione Medicina a Misura di Donna, con la piena partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la diffusione su tutto il territorio nazionale tramite gli Uffici Scolastici Regionali (USR).

Introduce il prof. Giancarlo Isaia, Presidente della Fondazione Osteoporosi; intervengono la prof. Chiara Benedetto, Presidente dell’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.) e della Fondazione Medicina a Misura di Donna, e un rappresentante dell’USR per il Piemonte; presenta e commenta il prof. Carlo Campagnoli, Past President della Pr.A.To..

1° premio (1.500,00 euro) alle classi 2L e 3L dei Servizi Commerciali Web Community – I.I.S. Polo3 Fano per un podcast brillante e istruttivo sulle conseguenze della carenza nutrizionale nelle adolescenti, molto utile in un ambito di “peer education”.

2° premio (1.000,00 euro) alla classe 3FS del Liceo Regina Margherita di Torino, per un video sulle cause dell’osteoporosi, utile per la “peer education”.

3° premio (750,00 euro) alla classe VB Biotecnologie Sanitarie del Polo Tecnico Righi- Boccioni-Fermi di Reggio Calabria , per un video che tratta dell’anoressia maschile e per una serie di diapositive sulla spinta alla magrezza nelle ragazze utile per la “peer education”*.

4° premio (500,00 euro) alla classe 4A Servizi per la sanità e l'assistenza sociale dell'I.I.S. Camillo Cavour Istituto Professionale Bernardino Lanino di Vercelli, per un video che tratta in modo divertente dell'importanza della salute delle ossa per concludersi in modo riflessivo sui disturbi alimentari*.

* Per gli allievi presenti nel video l’Istituto ha fornito liberatoria per la “privacy” relativamente all’uso di immagini personali.

Per stimolare l’impegno delle Scuole vincitrici a trasmettere le nozioni ai compagni più giovani nel corso dell’anno successivo (“peer education”), sarà attribuito un premio supplementare di 200 euro su presentazione di un dettagliato progetto entro fine novembre 2025.

Razionale del Concorso

Le ossa raggiungono il culmine del rafforzamento (picco di massa ossea) sul finire dell’adolescenza/prima giovinezza per gli alti livelli di “fattori di crescita” che ne stimolano la formazione, e per gli ormoni prodotti dalle gonadi che ne frenano il riassorbimento. La sottonutrizione (spesso conseguenza della spinta alla magrezza presente da tempo nel mondo occidentale, fortemente accentuata nell’ultimo decennio) deprime la funzione delle gonadi e inibisce i “fattori di crescita”, causando una perdita che predispone all’Osteoporosi non solo nelle età più avanzate, ma anche in età giovanile. Ciò è ben documentato nelle amenorree da sottopeso, comprese quelle legate al relativo eccesso di attività fisica, soprattutto quando vi sia Anoressia, una patologia in netto aumento come frequenza e gravità.

Il Concorso

La partecipazione ha fornito ai ragazzi elementi di riflessione tali da controbilanciare, a riguardo della salute, la spinta all’eccessiva magrezza, conducendoli a una responsabilizzazione e a una maggiore attenzione alle esigenze del proprio organismo. Gli elaborati sono stati esaminati dalla commissione composta dal prof. Isaia, dal prof. Campagnoli e dalla dott.ssa Valentina Rovei, Segretario Generale dell’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.). Gli elaborati dimostrano come i ragazzi si siano impegnati sul tema dell’Osteoporosi e della sua prevenzione e sui rischi ossei della carenza nutrizionale. La graduatoria è stata definita prendendo in considerazione originalità, incisività e fruibilità in un ambito di “peer education”.

I risultati del Concorso e i video vincitori saranno pubblicati sui siti delle Istituzioni promotrici: www.fondazioneosteoporosi.it e www.prevenzioneanoressia.org.

Sarà possibile seguire l’evento da remoto al link: https://unito.webex.com/unito/j.php MTID=m22548fdc25a00485200d216a9e26833c

Password, se richiesta: Seduta.