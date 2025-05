Conclave, tutto pronto per l’elezione del nuovo Papa

StrettoWeb

Oggi inizia il Conclave per l’elezione del nuovo Papa, con una serie di eventi significativi che segnano l’inizio del processo. La giornata si apre con la Messa Pro eligendo pontifice alle ore 10.00, durante la quale i cardinali si riuniscono per pregare per la guida divina nella scelta del successore di Francesco. Dopo la messa, i 133 cardinali elettori si preparano per l’ingresso nella cappella Paolina alle 16.15.

Una volta entrati tutti i cardinali nella cappella, il Maestro delle celebrazioni liturgiche, monsignor Diego Ravelli, pronuncerà l’Extra Omnes. La prima fumata è attesa per le 19.

