Conclave, Tajani: “serve un Papa rassicurante”

“Credo che serva un Papa rassicurante, tranquillizzante, un Papa che porti la Chiesa a essere unita, a affrontare le difficoltà di questo momento, un Papa che sia continuatore di un percorso di pace“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque. “Serve un Papa che continui a dare un messaggio di pace e anche di visione della Chiesa”, ha aggiunto Tajani.

“Per me conta la sostanza, è importante che la Chiesa svolga il ruolo – e io lo dico da cattolico – per la pace e per la soluzione anche in tanti conflitti”, conclude.

