Conclave, segnale telefonico bloccato dentro San Pietro

“È stato comunicato dalle autorità vaticane il blocco delle coperture telefoniche all’interno di San Pietro per rendere possibile ai cardinali di poter svolgere al meglio la loro funzione di individuazione ed elezione del nuovo Pontefice”. Così il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, al termine del Comitato operativo nazionale che si è tenuto nella sede della Protezione Civile.

Ma il blocco non dovrebbe riguardare anche la piazza: “ovviamente con le società che gestiscono le reti telefoniche è stato fatto un punto di valutazione specifico – ha aggiunto Ciciliano – perché è giusto far svolgere l’attività ai cardinali in totale sicurezza ma la stessa cosa deve essere garantita a chi si trova dall’altro lato del colonnato”.