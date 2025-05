Conclave, la Protezione civile: “massimo 250mila persone in piazza per il nuovo Papa”

StrettoWeb

“Oggi si è riunito il comitato operativo della Protezione civile per pianificare due fasi fondamentali, quella del Conclave e della fumata bianca con l’annuncio del nuovo pontefice e la fase della cerimonia dell’intronizzazione che richiamerà diverse centinaia di migliaia di persone. Per l’intronizzazione del nuovo Papa prevediamo l’afflusso di un massimo di 250mila persone tra San Pietro e via della Conciliazione”. Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano al termine del comitato operativo sul Conclave.

“Abbiamo stimato che tra la fumata bianca e l’annuncio del nuovo Papa potrebbero passare circa due ore – ha aggiunto – è questo il tempo che chi si trova a Roma avrà a disposizione per raggiungere San Pietro”.

