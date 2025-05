Conclave, ecco il piano per la sicurezza: si attendono tantissimi fedeli

“Nei giorni del Conclave ci sarà una tutela massima e agiremo come se dal primo scrutinio potesse esserci l’elezione per farci trovare pronti. Qui si tratta di decine di migliaia di persone che arriveranno in tempi brevi a piazza San Pietro“. Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura, a Roma, in relazione alle misure per il Conclave.

“Saremmo costretti a avere il massimo livello di forze per tutti i giorni come quello messo in campo per i funerali di papa Francesco con oltre quattromila uomini e donne delle forze dell’ordine nelle 24 ore”, conclude Giannini.