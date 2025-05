Conclave: la prima fumata è nera, si riprende domani

StrettoWeb

Conclave in corso nella Cappella Sistina di San Pietro a Roma, dove i Cardinali elettori sono chiamati ad eleggere il nuovo Pontefice della Chiesa Cattolica dopo la morte di Papa Francesco. Come previsto la prima fumata, emessa pochi minuti fa, è nera. Per oggi non ci saranno nuove votazioni e si riprenderà domani mattina. Si possono tenere 4 votazioni al giorno: 2 la mattina e due il pomeriggio. Se la votazione non raggiunge il quorum dei due terzi, le schede vengono bruciate con un additivo colorante nero e dal comignolo montato sopra la cappella esce la famosa ‘fumata nera‘. Quando viene raggiunto il quorum, ci sarà la ‘fumata bianca‘ e sarà possibile eleggere il Papa.

Le votazioni possono andare avanti a oltranza, ma dopo 33 o 34 scrutini e 10-13 giorni di votazioni andate a vuoto, si passa al ballottaggio tra i 2 candidati più votati. Il Papa deve comunque essere eletto dai due terzi dei votanti. Qualsiasi maschio battezzato celibe (non sposato) può essere eletto Papa, anche chi è fuori dalla Cappella Sistina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.