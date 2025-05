Conclave: oggi i cardinali tornano in Sistina, i favoriti e gli outsider

StrettoWeb

La prima fumata del Conclave, che è cominciato ieri, si è palesata alle 21 ed è stata nera, come dalle attese. In Piazza San Pietro i fedeli ad aspettarla sono stati circa 50 mila persone. Oggi ci sono altre votazioni tra i Cardinali e si capirà come proseguirà il Conclave. Le indiscrezioni continuano ad evidenziare in pole position Pietro Parolin, ma crescono Francis Prevost, Jean-Marc Aveline; restano saldi in cima al toto-Papa anche Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi.

E poi ci sono gli outsider dei quali si parla poco ma che hanno una grande stima all’interno del collegio dei cardinali, come l’ex capo dei salesiani Angel Fernandez Artime.

