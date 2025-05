Conclave, si monta il comignolo per le fumate sul tetto della Cappella Sistina

StrettoWeb

Si prosegue velocemente per l’organizzazione del Conclave da cui uscirà il nuovo Papa. Sul tetto della Cappella Sistina si sta installando il comignolo da cui, a partire dal pomeriggio del 7 maggio, si leveranno le celebri “fumate” che annunceranno l’esito delle votazioni del Conclave. Già in mattinata sono previste le prime prove del sistema di segnalazione. La canna fumaria è collegata a una stufa collocata all’interno della Cappella affrescata da Michelangelo: è qui che i cardinali elettori, riuniti per eleggere il nuovo Papa, bruceranno le schede votate.

Riprese le congregazioni

Sono riprese le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267° Papa. Intanto oggi ha inizio l’evento del Giubileo dedicato ai lavoratori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.