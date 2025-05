Conclave, fumata bianca dalla Sistina: eletto il nuovo Papa

“Habemus Papam” atteso dalle 19

Dopo la grande festa per la fumata bianca che ha annunciato l’elezione del nuovo Papa ora i fedeli attendono di conoscere il nome del 267esimo pontefice della storia della Chiesa. L’annuncio dovrebbe arrivare entro un’ora dalla fumata e quindi poco dopo le ore 19. A pronunciare l’ “Habemus Papam” sarà il protodiacono Dominique Mamberti.

In 40 mila festeggiano a San Pietro la fumata bianca

Sono 40 mila le persone in questo momento a piazza San Pietro a pochi minuti dalla fumata bianca. I fedeli stanno percorrendo, alcuni correndo, via della Conciliazione in attesa di conoscere il nome del nuovo Papa.