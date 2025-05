Reggio Calabria, il 31 maggio il concerto di A.Gi.Mus presso il Santuario di Santa Maria della Grazia | INFO

StrettoWeb

Dopo le straordinarie esibizioni del 29 Marzo presso la Chiesa di San Giuseppe al Corso, con il concerto dal titolo “Wojtyla Uomo di Dio”, presentato in omaggio e ricordo del Pontefice scomparso il 2 Aprile del 2005, nel XX anniversario dalla morte, e del 27 Aprile presso la Chiesa di S. Giorgio Martire dal titolo “Percorsi in Discanto”, in onore del Santo co-Patrono di Reggio Calabria e del compositore Pierluigi da Palestrina nel 500° dalla morte, l’A.Gi.Mus. Sez. Città Metropolitana di Reggio Calabria, presieduta dal M° Alessandro Bagnato, da pochi giorni insignito del San Giorgio d’Oro, il prestigioso riconoscimento che l’A.C. di Reggio Calabria destina ai suoi cittadini più illustri, continua senza soste la stagione musicale 2025 con il concerto che si terrà sabato 31 maggio alle ore 19:00, presso il Santuario Santa Maria della Grazia di Gallico Superiore, una delle otto Chiese individuate dall’Arc. Mons. Fortunato Morrone per il l’Anno Giubilare 2025.

L’evento musicale rientra nell’ormai nota iniziativa culturale “La Musica al Centro”, giunto alla 7^ edizione, la cui direzione artistica è affidata come di consueto al M° Claudio Bagnato, rassegna che tanto successo e gradimento ottiene ogni anno dalla critica e dal numeroso pubblico presente.

L’appuntamento, fissato appunto per la serata di sabato, si è reso possibile grazie anche alla disponibilità, sensibilità e accoglienza del Rettore del Santuario Padre Francesco Saraceno.

Proprio da questa sinergia e collaborazione tra la comunità di quel territorio, appartenente alla Parrocchia di S. Biagio a Gallico Sup. e l’A.Gi.Mus., il Santuario, noto anche perché ricadente nell’ambito del noto Parco della Mondialità, ospiterà il concerto “Vivaldi ed il suo Tempo” Per l’occasione si esibiranno artisti di prim’ordine che rappresentano un vanto per la nostra regione; nello specifico il chitarrista battente Alessandro Santacaterina, che con i suoi virtuosismi ha incantato il pubblico presente il 27 aprile scorso nella Chiesa di S. Giorgio Extra, l’Orchestra Reggina Pasquale Benintende – che si è esibita il 29 marzo scorso nella Chiesa di S. Giuseppe – diretta dal M° Alessandro Bagnato, i due oboisti Demetrio Mordà e Renato Esposito, la Corale Polifonica Mater Dei, diretto dal M° Caterina Zeffiro e dal M° Mariaflavia Bellantone ed il Coro Polifonico S. Paolo diretto dal M° Carmen Cantarella.

Gli artisti eseguiranno un ricco e variegato programma, tra cui spiccano: Il concerto RV 93 in Re Magg. per liuto e Orchestra d’Archi ed il Concerto in Re Min., 2 Oboi e Orchestra d’Archi. Ma, la vera chicca e novità, sarà rappresentata dall’esecuzione in prima assoluta di “Canarios”, di Gaspar Sanz, per chitarra battente e Orchestra d’Archi; con l’orchestrazione affidata al M° e direttore Alessandro Bagnato. Per l’occasione saranno eseguite musiche di Vivaldi, Sanz ed S. De Murcia

Un mix, quello musicale di sabato, che si unirà alla preghiera, così come insegnato a proposito da Sant’Agostino: “il cantare è proprio di chi ama” e chi canta prega due volte.

Ed è proprio con il linguaggio universale della musica, che l’A.Gi.Mus. della Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, vuole rendersi partecipe diretta del messaggio del compianto Papa Francesco che, rivolgendosi in particolare ai giovani ha, tra l’altro, dichiarato….“c’è bisogno del talento dei giovani, della loro creatività, spinti non dagli idoli ma dalla passione per la bellezza, per la fratellanza e per l’amore universale“, e ancora: “La musica può aiutare la convivenza dei popoli” e anche esprimere il desiderio di “vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile”.

Ma per tornare al programma strettamente musicale, l’Associazione Giovanile Musicale – Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, come fa dal primo giorno della sua presenza in città e non solo, tende in particolare a mettere in luce in un insieme di elementi, i giovani – ma già affermati – talenti emergenti del nostro territorio, proprio attraverso esibizioni che possano lasciare il segno tra il pubblico presente, oltre che rendere emozionante la venerazione verso i luoghi sacri dove si esibiscono gli artisti.

Il programma “La Musica a Centro” proseguirà con gli altri eventi del nutrito, ricco e variegato cartellone organizzato dall’Associazione Giovanile Mud.Gi.Mus., che vedrà impegnata l’associazione nel corso dell’anno, per concludersi nelle festività natalizie