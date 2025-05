Il Comune di Messina nominato Soggetto Attuatore per 3 milioni destinati alla messa in sicurezza del territorio

StrettoWeb

Con una nota ufficiale del 14 maggio 2025, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Messina ha comunicato lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di tre interventi urgenti di messa in sicurezza nel territorio comunale e ha contestualmente nominato il Comune di Messina quale Soggetto Attuatore degli stessi. Gli interventi, previsti nell’ambito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 1014 del 25 luglio 2023, sono finanziati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 e riguardano opere fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel dettaglio, le risorse saranno destinate a:

• Galati Marina – € 1.560.000,00 per interventi sui pennelli a protezione dell’abitato;

• Mili Moleti – € 623.762,30 per la realizzazione di una barriera radente;

• Ponte Schiavo (S.S. 114) – € 852.000,00 per la riparazione dei danni alla viabilità e la realizzazione di una barriera di protezione.

La soddisfazione di Basile

“Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra città – dichiara il Sindaco di Messina Federico Basile – e, soprattutto, di un risultato che ci consente di proseguire con interventi strutturali per la salvaguardia delle aree più fragili del nostro territorio. Ringraziamo il Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la piena collaborazione e per l’impegno nel rendere immediatamente operativi i finanziamenti previsti”. Gli uffici comunali competenti procederanno ora l’attuazione degli interventi, in stretta sinergia con il DRPC Sicilia e assicurando il rispetto dei tempi e la corretta gestione delle risorse assegnate.

Le parole di Caminiti

“Accogliamo con grande soddisfazione – commenta l’assessore alla Difesa del Suolo Francesco Caminiti – la nomina del Comune di Messina a Soggetto Attuatore per questi tre interventi cruciali. Si tratta di un passo avanti significativo nella nostra costante azione di difesa del suolo e di messa in sicurezza del territorio, duramente colpito dagli eventi atmosferici del febbraio 2023. I finanziamenti ottenuti, per un totale di oltre 3 milioni di euro, ci permetteranno di realizzare opere concrete e urgenti a Galati Marina, Mili Moleti e Ponte Schiavo, proteggendo così i nostri cittadini e le infrastrutture”.

Le parole di Minutoli

“Questa è soltanto la prima parte degli interventi che verranno effettuati. Sono previsti anche altri cantieri, con opere per la messa in sicurezza di strade e costoni in frana. Andiamo avanti con determinazione: il lavoro paga e i risultati cominciano a vedersi”, aggiunge l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.