Comunali Genova: Silvia Salis (centrosinistra) batte il candidato del centrodestra

Alle 15 è iniziato lo scrutinio dei voti a Genova, che con oltre 516 mila abitanti è il comune più grande tra quelli al voto. Gli exit poll e le prime proiezioni danno Silvia Salis del centrosinistra in vantaggio con una percentuale superiore al 50%, e sarà il nuovo sindaco. Pietro Piciocchi del centrodestra è dato al di sotto del 40%. “I dati in maniera abbastanza chiara ci dicono che Silvia Salis sarà il nuovo sindaco di Genova. Per prima cosa ne prendiamo atto e rispettiamo l’esito delle elezioni e il voto dei cittadini genovesi”. Matteo Campora, campaign manager del candidato per il centrodestra Piciocchi, è il primo ad ammettere la sconfitta per la corsa a sindaco di Genova.

“Dovremo capire le ragioni di questo risultato e migliorare nel futuro per riuscire a recuperare i voti persi sul campo-ha spiegato Campora- Le forze della nostra coalizione saranno l’opposizione . Auspico che molte delle opere iniziate possano terminare e che la città possa godere del lavoro fatto fino ad ora. Come sempre accade dal giorno dopo inizieremo a lavorare per la città come si è sempre fatto. Considerazioni? in questo momento non facciamo considerazioni perché verso le 18:30 interverrà Piciocchi che è casa e da lì sta seguendo l’esito delle votazioni”, conclude Campora.

Genova, seconda proiezione: Salis resta in testa col 53,5%

Silvia Salis, candidata sindaca di Genova per il centrosinistra, avanti con il 53,5% delle preferenze secondo la seconda proiezione Opinio per Rai, con copertura al 23%. Lo sfidante del centrodestra Pietro Piciocchi fermo al 41,4%. Seguono poi Mattia Crucioli (2%) e Antonella Marras (1,4%). Con una percentuale superiore al 50% la candidata sindaco verrebbe eletta al primo turno.