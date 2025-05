Comunali Scilla, il candidato sindaco Bueti: “vogliamo costruire una città più forte e unita”

StrettoWeb

“È con grande entusiasmo che annuncio ufficialmente la mia candidatura alla carica di Sindaco di Scilla per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Accanto a me una squadra composta da 12 candidati al consiglio comunale: giovani donne e uomini motivati, competenti, seri, onesti e profondamente legati e radicati al nostro territorio nel quale e per il quale hanno deciso di rimanere e di impegnarsi”, è quanto afferma Rocco Bueti. “Insieme condividiamo un progetto basato su trasparenza, ascolto e sviluppo sostenibile con l’obiettivo di costruire una Scilla più forte, unita e consapevole di se stessa, una città vivibile, accogliente e ricca di opportunità per tutti, per i suoi abitanti, per il suo tessuto imprenditoriale e per i molti turisti che la scelgono. Nelle prossime ore vi presenteremo il programma che abbiamo costruito per voi e tutte le idee che col vostro supporto vogliamo realizzare, ma adesso voglio dirvi una cosa semplice: siamo pronti e crediamo nel presente e nel futuro degli Scillesi e di Scilla”, rimarca Bueti.

“Possiamo scrivere una storia nuova per il nostro amato paese”

Bueti si rivolge ai cittadini di Scilla: “con il vostro sostegno, lo stesso che ci avete sinceramente dimostrato in questi mesi, possiamo scrivere una storia nuova per il nostro amato paese e le sue frazioni, una storia fatta di coesione, lavoro e opportunità per il presente e per il futuro dei nostri figli, costruendo con ottimismo il diritto a rimanere e non essere costretti ad emigrare. Scegliamo di andare avanti tutti insieme. Uniti. Più forti”.

